Colisão entre lancha e píer deixa seis mortos na divisa de São Paulo e Minas Gerais





Seis pessoas morreram após um acidente com uma lancha no Rio Grande, na divisa entre os municípios de Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite deste sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as vítimas são quatro mulheres, um homem e uma criança de 4 anos. A embarcação transportava 15 pessoas no momento da colisão.

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 23h, mas, ao chegar ao local, equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil de Rifaina já haviam iniciado o resgate das vítimas. Testemunhas relataram que a lancha, que havia saído de Franca (SP), colidiu contra um píer na margem mineira do rio. Nove pessoas sobreviveram ao acidente.

Três dos sobreviventes foram levados para atendimento médico em Rifaina por moradores da região, enquanto outros seis permaneceram no local sem ferimentos aparentes. Como medida de segurança, uma equipe de salvamento realizou mergulho de varredura na área para verificar a possibilidade de outras vítimas submersas, o que não foi constatado.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, e a perícia técnica foi acionada, assim como a Capitania dos Portos responsável pela região. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Araxá para exames e identificação. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sacramento, que apura as circunstâncias do acidente.