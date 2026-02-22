   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Homem invade convento e mata freira no Paraná após alegar "ouvir vozes"

Por Portal Do Holanda

22/02/2026 19h45 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após invadir um convento e matar a freira Irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, neste sábado (21), em Ivaí, no interior do Paraná. Em depoimento à Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito afirmou que havia consumido crack e álcool durante a madrugada e começou a ouvir vozes que o instruíam a cometer um homicídio. Ele teria pulado o muro do convento e, ao ser questionado pela religiosa sobre sua presença, a empurrou, provocando a queda que antecedeu a asfixia da vítima. O homem negou ter golpeado a cabeça da freira ou cometido violência sexual.

Segundo testemunhas, incluindo outras freiras e uma fotógrafa presente no local, o suspeito tentou se passar por funcionário do convento após o crime. A profissional registrou discretamente a situação e acionou apoio para socorrer Irmã Nadia. O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em sua residência. Durante a abordagem, ele resistiu com socos e chutes, mas acabou confessando o crime.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e resistência à prisão, sendo encaminhado ao sistema penitenciário. A PCPR também investiga a possibilidade de crime sexual, já que a vítima apresentava vestimentas parcialmente retiradas. Os laudos periciais devem esclarecer se houve essa prática.

A Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou o ocorrido em nota, classificando o ato como “um ato de violência injustificável” e expressando solidariedade a familiares e amigos da vítima. A instituição também informou que colabora com as autoridades nas investigações. Irmã Nadia foi velada no domingo (22), em Prudentópolis, no Paraná, deixando um legado de 55 anos dedicados ao ministério religioso.

Bastidores da Política - A erosão da aparência de imparcialidade do STF Bastidores da Política
A erosão da aparência de imparcialidade do STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

22/02/2026

Colisão entre lancha e píer deixa seis mortos na divisa de São Paulo e Minas Gerais

Foto: Reprodução

22/02/2026

Fachin arquiva suspeição de Toffoli no caso Banco Master

Foto: Reprodução

22/02/2026

CPI do Crime Organizado deve convocar Toffoli e Moraes para falar sobre caso Master

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

22/02/2026

Lula diz que Brasil não quer nova Guerra Fria após Trump elevar tarifas globais

Foto: Reprodução

22/02/2026

Hugo Motta anuncia relator da PEC 6x1 e prazo de análise até março

Toffoli e Moraes - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

22/02/2026

Senado avalia convocar Toffoli e Moraes na CPI que investiga caso Master

Escola cometeu uma série de erros - Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

22/02/2026

De campeã a rebaixada: Rosas de Ouro demite equipe após fiasco no Carnaval

Vítimas foram socorridas por populares - Foto: Reprodução Redes Sociais

22/02/2026

Acidente com lancha mata seis pessoas em SP; criança de 5 anos é uma das vítimas

Lula em entrevista - Foto: Ricardo Stuckert- PR

22/02/2026

Lula reage à decisão da Suprema Corte dos EUA e anuncia encontro com Trump

Foto: Reprodução

21/02/2026

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 116 milhões

Foto: Reprodução

21/02/2026

Bolsonaro prepara lista de pré-candidatos para 2026 da prisão, diz Carlos

Foto: Reprodução

21/02/2026

+Milionária, Quina e mais: veja resultados das loterias deste sábado

Foto: STF

21/02/2026

Mauro Cid antecipa aposentadoria e mantém salário de cerca de R$ 16 mil

Foto: Agência Brasil

21/02/2026

Confira resultado do concurso 2975 da Mega-Sena

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

21/02/2026

Entenda as novas regras que podem suspender sua carteira de motorista

Foto: Agência Brasil

21/02/2026

Fies 2026: Candidatos pré-selecionados devem validar dados para garantir vaga

Foto: Arquivo/Agência Brasil

21/02/2026

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 105 milhões neste sábado

Foto: Reprodução

20/02/2026

Confira resultados das loterias desta sexta-feira

Foto: Agência Brasil

20/02/2026

Receita libera consulta ao lote da malha fina; veja como acessar

Foto: Divulgação

20/02/2026

Vale-recarga do Gás do Povo começa a ser liberado na segunda-feira

Mpox - Foto: Divulgação Governo

20/02/2026

Norte fica em alerta após Rondônia confirmar quatro casos de Mpox

Maicon foi acusado de ocultar provas - Foto: Reprodução

20/02/2026

Filho de síndico que matou corretora em Goiás deixa a prisão

Foto: Andressa Anholete/SCO/STF

20/02/2026

Mendonça limita acesso do diretor da PF em investigação do Banco Master

Foto: Divulgação

20/02/2026

CNU 2025 divulga listas de classificação; confira aprovados

Foto: Reprodução

20/02/2026

Mulher que levou 61 socos do ex mostra resultado da reconstrução facial; veja

Eduardo Bolsonaro - Foto: Alan Santos/PR

20/02/2026

STF abre ação penal contra Eduardo Bolsonaro por coação; saiba mais

Operação Compliance Zero - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil | Divulgação/PF

20/02/2026

PF reforça equipe de peritos no caso Banco Master

Foto: Agência Brasil

19/02/2026

Moraes intima presidente da Unafisco para explicar críticas a operação da PF

Foto: Agência Brasil

19/02/2026

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões para o próximo sorteio


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!