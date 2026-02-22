Homem invade convento e mata freira no Paraná após alegar "ouvir vozes"





Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após invadir um convento e matar a freira Irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, neste sábado (21), em Ivaí, no interior do Paraná. Em depoimento à Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito afirmou que havia consumido crack e álcool durante a madrugada e começou a ouvir vozes que o instruíam a cometer um homicídio. Ele teria pulado o muro do convento e, ao ser questionado pela religiosa sobre sua presença, a empurrou, provocando a queda que antecedeu a asfixia da vítima. O homem negou ter golpeado a cabeça da freira ou cometido violência sexual.

Segundo testemunhas, incluindo outras freiras e uma fotógrafa presente no local, o suspeito tentou se passar por funcionário do convento após o crime. A profissional registrou discretamente a situação e acionou apoio para socorrer Irmã Nadia. O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em sua residência. Durante a abordagem, ele resistiu com socos e chutes, mas acabou confessando o crime.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e resistência à prisão, sendo encaminhado ao sistema penitenciário. A PCPR também investiga a possibilidade de crime sexual, já que a vítima apresentava vestimentas parcialmente retiradas. Os laudos periciais devem esclarecer se houve essa prática.

A Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou o ocorrido em nota, classificando o ato como “um ato de violência injustificável” e expressando solidariedade a familiares e amigos da vítima. A instituição também informou que colabora com as autoridades nas investigações. Irmã Nadia foi velada no domingo (22), em Prudentópolis, no Paraná, deixando um legado de 55 anos dedicados ao ministério religioso.