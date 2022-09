Receber PIX por engano e não devolver é crime com pena de até um ano

O advogado criminalista e professor de direito penal, Marcos Couto, explicou a situação ao G1. "Antes de entrar na questão da Justiça, a gente tem que ressaltar que a devolução é uma obrigação moral, nunca podemos ficar com algo que não é nosso. E há um dispositivo específico no Código Penal, o Artigo 169: apropriação indébita por erro, caso fortuito ou força maior. É uma infração de menor potencial ofensivo com pena de seis meses a um ano", disse.

