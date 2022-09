Jornalista recebe pix de R$ 6 mil por engano e devolve

O jornalista Ederson Ábi recebeu um pix no valor de R$ 6.010,38 sem reconhecer o autor do pagamento. Rapidamente ele entendeu que se tratava de um depósito feito por engano e não pensou duas vezes para devolver o dinheiro.

Ederson contou ao Uol que passou horas tentando localizar o autor da transferência. "Quando olhei aquela notificação de que tinha recebido o dinheiro, eu pensei: ‘é sempre bem vindo, mas não estava esperando’. Fiquei um pouco feliz, mas logo depois já fiquei triste porque aqueles R$ 6 mil não eram meus. Eu sabia que tinha sido um engano".

O jornalista da cidade de Maravilha (SC) recorreu às redes sociais para localizar o dono do dinheiro e encontrou uma mulher com o mesmo nome na cidade de Pinhalzinho. Ele pediu ajuda do gerente após localizar no comprovante do pix o número da agência dela.

"Consegui o número dela e falei: olha, você me mandou um pix por engano. Ela não tinha percebido ainda o que tinha feito. Eu queria devolver porque não é meu. Fiz tudo rapidamente porque fiquei preocupado da pessoa pensar que eu não gostaria de devolver o dinheiro, então queria resolver o quanto antes. Não me sentia bem com um dinheiro que não é meu na minha conta. A gente tem que fazer o que é certo", completou.