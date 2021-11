PRF invade motel, atira em personal e agride mulher a coronhadas

A mulher e o personal estavam há 15 minutos no quarto quando o ex-marido chegou no local armado e invadiu o local. O PRF atirou na boca do personal e agrediu a mulher a coronhadas.

Um caso de ciúme quase termina em morte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um policial rodoviário federal invadiu um motel e atirou em um personal trainer de 35 anos que estava acompanhado da sua ex-mulher. O caso aconteceu na última sexta-feira (26).

