Sargento foi executado por ser amante da mulher do dono do Vitória

Segundo a delegada Marna de Miranda, a motivação do crime é a descoberta, por parte de Joabson, de um caso extraconjugal entre Lucas e Jordana. A polícia afirma que o homem foi executado a mando do dono da rede de supermercados.

A esposa dele, Jordana Azevedo Freire, também é acusada de envolvimento no crime. Os dois estão foragidos desde a noite de ontem (20), após terem recebido informações vazadas sobre a operação que ocorreria hoje com o cumprimento de mandado de prisão dos dois.

Manaus/AM - Joabson Agostinho Gomes, o dono da Rede de Supermercados Vitória, é apontado pela Polícia Civil como o mandante do assassinato do sargento do Exército, Lucas Ramon Silva Guimarães, 29.

