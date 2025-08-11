Padre é investigado por suposta agressão durante exorcismo em SP





A Polícia Civil de São Manuel, no interior de São Paulo, abriu uma investigação para apurar a denúncia de agressão feita por uma mulher contra um padre. O caso teria ocorrido na Paróquia Nossa Senhora Consolata, onde a vítima alega ter sido agredida durante um suposto exorcismo realizado pelo padre convidado, João José Bezerra. A mulher, que procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, foi encaminhada para a Santa Casa do município, onde foi constatado que ela apresentava hematomas no rosto, couro cabeludo e ombro direito.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima participava da missa do terceiro dia da novena de São Miguel Arcanjo na última quinta-feira (7). No início da celebração, o padre convidado se apresentou aos fiéis como sendo um "exorcista". Durante a missa, em um momento em que o padre passava com o Santíssimo, a mulher, que estava deitada no chão, alegando estar "em repouso no Espírito Santo", teria começado a manifestar um "espírito maligno" e entrado em estado de inconsciência, conforme o relato dela à polícia.

Ainda de acordo com o relato da vítima, foi nesse momento que as agressões teriam começado. O padre teria iniciado um exorcismo e, segundo a mulher, a agrediu fisicamente com tapas, puxões de cabelo e a arremessou contra o banco da igreja. A vítima conta que, ao recobrar a consciência, pediu para que o padre parasse, mas as agressões só cessaram quando outros fiéis que acompanhavam a missa intervieram, protegendo-a e contendo a situação.

O padre, que deixou o local sem prestar esclarecimentos à mulher ou aos demais presentes, agora é alvo de uma investigação policial. O caso, registrado como lesão corporal e violência doméstica, está sendo apurado pela Polícia Civil de São Manuel. Até o momento, a diocese à qual o padre João José Bezerra pertence não se pronunciou sobre o ocorrido.