SRAG: Amazonas acumula 1.011 casos e 48 óbitos por vírus respiratórios





Manaus/AM - No Amazonas, de 1º de janeiro a 9 de agosto de 2025, foram registrados 3.103 casos notificados de SRAG. Desses, 1.011 foram associados a vírus respiratórios representando uma redução de 31,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 1.480 casos. Os dados foram atualizados pela Fundação de Vigilância em Saúde do estado (FVS-AM).

No mesmo período, foram confirmados 48 óbitos por vírus respiratórios, uma redução de 25% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 64 óbitos registrados no mesmo período em 2024. Entre os 48 óbitos de 2025, 21 por influenza A, 20 foram causados por Covid-19, 4 por rinovírus, 2 por influenza B e 1 por parainfluenza.

Conforme a FVS, não houve registro de novo óbito por vírus respiratórios nas últimas três semanas, entre os dias 1º de janeiro e 9 de agosto de 2025. O óbito incluído neste informe ocorreu em período anterior e estava em investigação epidemiológica.

Nas últimas três semanas (20/07 a 09/08), a faixa etária mais atingida foi a de menores de 1 ano (60%), seguida por crianças de 1 a 4 anos (16%) e de 60 anos ou mais (10%). As demais faixas etárias somaram: 5 a 9 anos (4%), 10 a 19 anos (4%), 20 a 39 anos (3%) e 40 a 59 anos (3%).

Entre os vírus mais identificados em amostras encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), da FVS-RCP, nas últimas três semanas, estão: rinovírus (36,3%), Vírus Sincicial Respiratório (35,6%), coronavírus SARS-CoV-2 (34,1%), adenovírus (6,7%), metapneumovírus (2,9%) e influenza A (1%).