Mulher morre atropelada após ser agredida por seguranças de boate

Daiane de Jesus Oliveira, 28, morreu ao ser atropelada e arrastada por um carro na frente de uma casa noturna de nome Moonligth, nesse domingo (28), em Cascavel, no Paraná.

Antes do acidente, a vítima foi agredida por seguranças da boate e largada no meio da rua. De acordo com a PM, os funcionários do estabelecimento contaram que a mulher estava bêbada e tentou entrar no local com seios de fora.

Ao ser impedida, Daiane ficou alterada e chegou a entrar em luta corporal com um dele, mas foi agredida. A situação foi registrada por câmeras de segurança.

As cenas mostram ainda que outros dois seguranças saem da boate, se aproximam enquanto o colega agride Daiane a chutes.

Em seguida, a mulher é segurada por um deles e o primeiro segurança volta a bater nela. O funcionário a empurra para o meio da rua e Daiane cai, ela fica deitada na pista por cerca de dois minutos.

Na sequência, uma moto passa e consegue desviar da vítima, mas outro carro que vem em seguida não desacelera e passa por cima da jovem a arrastando por cerca de 70 metros.

As câmeras mostram que antes do atropelamento, cinco clientes da boate, que estavam do lado de fora observando a mulher na rua, ainda fizeram sinal para o carro parar porque havia uma pessoa no chão, mas ele ignorou e matou Daiane. O motorista fugiu e ainda não foi identificado.

A família de Daiane afirmou que a mulher sofria de problemas psicológicos e que não era moradora de Cascavel. Ela estaria na cidade a passeio quando tudo aconteceu.

A boate Moonligth, por sua vez, disse que afastou os seguranças envolvidos no caso e que não compactua com casos de violência.