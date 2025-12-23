Mulher arrastada por carro passa por nova cirurgia após amputação das pernas





Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi submetida a um novo e complexo procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (22), no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A jovem, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê em novembro, enfrentou uma intervenção que durou o dia todo, sendo finalizada apenas por volta da meia-noite.

Nesta etapa do tratamento, os médicos realizaram uma nova amputação na região da coxa, medida considerada necessária para viabilizar a reconstrução dos glúteos. Além disso, Tainara passou por uma cirurgia plástica reparadora e por uma traqueostomia, procedimento que visa a retirada do tubo respiratório e auxilia na autonomia ventilatória da paciente.

A família de Tainara tem compartilhado a rotina de recuperação nas redes sociais, onde a mãe da jovem classificou esta última cirurgia como a mais desafiadora enfrentada pela equipe médica até agora.