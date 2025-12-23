   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Moraes veta eletrônicos e exige autorização judicial para visitas de filhos de Bolsonaro em hospital

Por Portal Do Holanda

23/12/2025 17h34 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (23/12) a internação e a realização de dois procedimentos cirúrgicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Atualmente custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Bolsonaro deverá ser operado na próxima quinta-feira (25/12), dia de Natal.

A decisão estabelece diretrizes rigorosas para o deslocamento e a permanência do ex-presidente no Hospital DF Star. O transporte deve ser realizado de forma "discreta", com desembarque obrigatório pelas garagens da unidade de saúde.

A Polícia Federal (PF) será responsável pela vigilância 24 horas, mantendo equipes de prontidão dentro e fora do hospital, incluindo pelo menos dois agentes fixos na porta do quarto. Entre as restrições impostas pelo ministro, destacam-se:

Vedação tecnológica: É proibida a entrada de celulares ou computadores no quarto, com exceção de equipamentos estritamente médicos.

Restrição de visitas: A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi autorizada a permanecer como acompanhante. Visitas de outros familiares, como os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, dependem de prévia autorização judicial.

Bolsonaro será submetido a uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais e a um bloqueio anestésico do nervo frênico, visando tratar crises crônicas de soluço. A decisão atende a um pedido da defesa, que apresentou laudos confirmados por perícia da Polícia Federal e contou com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ex-presidente deve ser internado nesta quarta-feira (24/12) para os preparativos pré-operatórios. O período de recuperação no hospital será monitorado pela PF, que deverá garantir a segurança do custodiado e das instalações hospitalares durante toda a estadia.

