Motta envia a Corregedoria denúncia contra 14 deputados por motim na Câmara

Por Portal Do Holanda

08/08/2025 23h04 — em
Brasil


Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar da Casa as representações disciplinares contra 14 deputados da oposição. A medida foi tomada em resposta aos atos de obstrução no plenário que inviabilizaram os trabalhos nos dias 5 e 6 de agosto. Os parlamentares, a maioria do Partido Liberal (PL), ocuparam o plenário em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado. A decisão de Motta dá prosseguimento aos pedidos de apuração por quebra de decoro parlamentar, que podem resultar na suspensão dos mandatos por seis meses.

A reunião extraordinária da Mesa Diretora, que culminou no encaminhamento das representações, aconteceu após diversos pedidos de punição aos deputados envolvidos. Ao enviar os casos à Corregedoria, Motta optou por um caminho mais formal e demorado, em vez de enviar os casos diretamente ao Conselho de Ética, o que ele fez em ocasiões anteriores com outros deputados. Essa escolha, na prática, adia a decisão final sobre a suspensão dos parlamentares, dando mais tempo para a análise dos fatos.

O corregedor da Câmara, deputado Diego Coronel (PSD-BA), será o responsável por analisar as representações. Seu trabalho inicial é elaborar um parecer que pode recomendar o arquivamento dos casos ou o envio deles ao Conselho de Ética. Esse parecer será, então, submetido à Mesa Diretora, que decidirá, por maioria absoluta, se o aprova ou o rejeita. Apenas se o parecer pelo envio ao Conselho de Ética for aprovado, o procedimento disciplinar será de fato iniciado.

A Mesa Diretora confirmou que 14 representações foram encaminhadas, mas uma representação contra a deputada Camila Jara (PT-MS), apresentada pelo PL, não foi incluída na lista final. O deputado Nikolas Ferreira acusa a parlamentar de empurrá-lo. Confira abaixo.

-Carlos Jordy (PL-RJ)

-Nikolas Ferreira (PL-MG)

-Zucco (PL-RS), líder da minoria

-Allan Garcês (PP-MA)

-Caroline de Toni (PL-SC)

-Marco Feliciano (PL-SP)

-Domingos Sávio (PL-MG)

-Marcel Van Hattem (Novo-RS), líder do partido

-Zé Trovão (PL-SC)

-Bia Kicis (PL-DF)

-Paulo Bilynskyj (PL-SP)

-Marcos Pollon (PL-MS)

-Julia Zanatta (PL-SC)

