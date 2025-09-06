   Compartilhe este texto

Mega-Sena não registra vencedores e prêmio vai a R$ 47 milhões

Por Portal Do Holanda

06/09/2025 23h28 — em
Brasil


Foto: Portal do Holanda

Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2911 da Mega-Sena, realizado neste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio subiu para R$ 47 milhões. 

Os números sorteados foram 23 - 27 - 32 - 54 - 56 - 59. Um total de 77 apostas marcaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.684,05 cada uma. Outras 4.097 apostas com quatro acertos levarão R$ 950,57.

O próximo concurso da Mega está previsto para terça-feira (9). As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site/app da Caixa. 

Bastidores da Política - Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente Bastidores da Política
Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


06/09/2025

Lula exalta soberania, defende Pix e manda recado a Trump em pronunciamento do 7/9

Foto: Reprodução

06/09/2025

PF encontra foto do ex-deputado TH joias deitado com pilha de dinheiro

Foto ilustrativa: Reprodução/Pixabay

06/09/2025

Observatório vai retransmitir eclipse total da Lua neste domingo

Foto: Reprodução/Caixa

06/09/2025

Lotofácil de Independência: Mais de 50 apostas acertam 15 dezenas

Foto: Reprodução

06/09/2025

+Milionária, Dia de Sorte e mais: Veja resultado das loterias deste sábado

Foto: Reprodução

06/09/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 39 milhões; veja dezenas

Foto: Reprodução

06/09/2025

Lotofácil da Independência sorteia R$ 220 milhões; veja números

Bruno, Pietro e Ana - Foto: Arquivo pessoal

06/09/2025

Irmãos morrem após casa pegar fogo em Pedreira; garoto tentou salvar caçula

Ministro da Defesa, José MúcioFoto: Valter Campanato - Agência Brasil

06/09/2025

Governo teme que crise entre EUA e Venezuela chegue na fronteira brasileira

Foto: Pixabay

06/09/2025

Filho de casal de irmãos é encontrado morto no sofá; pais são investigados

Ministro da Defesa, José Múcio - Foto: Agência Brasil

06/09/2025

Forças Armadas vão cumprir decisão da Justiça sobre trama golpista, diz Ministro da Defesa

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/09/2025

MP pede bloqueio de R$ 667 mil de empresário que matou gari em BH

Foto: Ricardo Stuckert/PR

06/09/2025

"Serei candidato para ganhar", afirma Lula sobre possível disputa em 2026

06/09/2025

Vídeo mostra adolescente fugindo de sequestradores em SP: "Não quero morrer"

Foto: Arquivo/Agência Brasil

05/09/2025

Creatina, colágeno e mais: Anvisa divulga lista de produtos proibidos

Foto: Reprodução

05/09/2025

Lula diz que Bolsonaro assume que é culpado ao pedir anistia antes do julgamento

Foto: Vitor Vasconcelos/ Secom PR

05/09/2025

Quase 100 mil trabalhadores ainda podem sacar o Abono Salarial de 2023

Foto: Gustavo Moreno/ STF

05/09/2025

Moraes pede mais tempo para julgamento sobre tentativa de golpe

05/09/2025

Onde ver os filmes sobre Carlo Acutis, o 'santo millennial'?

05/09/2025

Caso Ultrafarma: Justiça vê 'risco de destruição de provas' e mantém lobista preso

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

05/09/2025

Banco Central impõe limite para transferências via Pix e TED após ataques de hackers

Foto: Reprodução TV Globo

05/09/2025

Preso por deixar mala com tronco humano em rodoviária já foi condenado por matar a mãe

Foto: Reprodução

05/09/2025

Polícia prende homem que deixou mala com tronco humano em rodoviária de Porto Alegre

Foto: Freepik

05/09/2025

Aumenta em 82% número de internações de jovens com fimose no SUS

Concurso Público do CMPV - Foto: Reprodução/Canva

05/09/2025

Câmara de Porto Velho anuncia novo edital de concurso para setembro

Foto: Divulgação/Amazonas Energia

05/09/2025

Comissão do Senado aprova isenção para quem consome até 80 kWh de energia por mês

Foto: PRF/arquivo/Divulgação

05/09/2025

PRF mapeia mais de 17 mil pontos de exploração sexual de menores nas rodovias

Foto: Divulgação/Banco Central

05/09/2025

Veja quem terá direito ao botijão gratuito no programa Gás do Povo

Homem deixou mala com o tórax de uma mulher no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre — Foto: Divulgação/Polícia Civil

05/09/2025

Suspeito é flagrado deixando mala com tronco humano na rodoviária de Porto Alegre


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!