Mega-Sena não registra vencedores e prêmio vai a R$ 47 milhões





Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2911 da Mega-Sena, realizado neste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio subiu para R$ 47 milhões.

Os números sorteados foram 23 - 27 - 32 - 54 - 56 - 59. Um total de 77 apostas marcaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.684,05 cada uma. Outras 4.097 apostas com quatro acertos levarão R$ 950,57.

O próximo concurso da Mega está previsto para terça-feira (9). As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site/app da Caixa.