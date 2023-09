MEC pede esclarecimentos sobre vídeo em que alunos de medicina aparecem nus

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, iniciou uma investigação. De acordo com as informações até o momento, os estudantes do time de futsal masculino invadiram a quadra e se despiram logo após a vitória do time feminino em uma partida de vôlei contra outra instituição. Os vídeos mostram o grupo exibindo suas genitálias e envolvendo-se em atos obscenos direcionados à quadra. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Carlos já está investigando o incidente.

