Nilton Lins

Bolão leva mais de R$ 13 milhões da Quina

Por Portal Do Holanda

27/12/2025
Brasil


Foto: Pixabay/Ilustrativa

Um bolão foi vencedor no concurso 6913 da Quina realizado neste sábado (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 25 - 31 - 38 - 42 - 58.

A aposta vencedora foi um bolão de 7 cotas realizado em Caetanos, na Bahia, que levou um total de R$ 13.767.011,48. Outras 70 apostas que marcaram 4 acertos irão receber R$ 8.466,42, cada uma.

Com isso, a Quina não acumulou e o próximo sorteio está previsto para segunda-feira (29).

