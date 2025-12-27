Bolão leva mais de R$ 13 milhões da Quina
Por Portal Do Holanda
27/12/2025 22:21:25
27/12/2025 22h21 — em
Brasil
Um bolão foi vencedor no concurso 6913 da Quina realizado neste sábado (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 25 - 31 - 38 - 42 - 58.
A aposta vencedora foi um bolão de 7 cotas realizado em Caetanos, na Bahia, que levou um total de R$ 13.767.011,48. Outras 70 apostas que marcaram 4 acertos irão receber R$ 8.466,42, cada uma.
Com isso, a Quina não acumulou e o próximo sorteio está previsto para segunda-feira (29).
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Brasil