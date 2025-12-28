Avião que caiu em Copacabana não tinha autorização para fazer propaganda





O avião monomotor que caiu no mar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse sábado (27) trouxe à tona uma série de irregularidades. A aeronave não tinha autorização para realizar propaganda aérea e, segundo informações preliminares, possivelmente também não tinha permissão para voar.

A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que a empresa responsável será autuada por publicidade irregular, enquanto a Aeronáutica investiga a documentação da aeronave e as condições do voo.

O piloto, único ocupante, morreu no acidente. Seu corpo foi encontrado após mais de duas horas de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou helicópteros, embarcações e mergulhadores. O Instituto Médico Legal recebeu o corpo para identificação oficial.

Testemunhas relataram que o avião sobrevoava a orla exibindo uma faixa publicitária pouco antes de cair no mar, em frente ao Posto 4. A cena chamou atenção de banhistas e moradores, que acompanharam as operações de resgate de perto após a queda.

O caso está sob investigação e a causa da queda ainda é desconhecida, mas a suspeita é de que o avião tenha sofrido uma pane durante o voo.