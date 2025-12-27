Confira resultados das loterias sorteadas neste sábado
Por Portal Do Holanda
27/12/2025 22:06:56
27/12/2025 22h06 — em
Brasil
Confira resultados dos concursos 6913 da Quina; o 3573 da Lotofácil; 315 da +Milionária; o 2336 da Timemania e o 1157 do Dia da Sorte, sorteados neste sábado (27).
Quina
25 - 31 - 38 - 42 - 58.
Timemania
03 - 08 - 18 - 22 - 38 - 44 - 64. O time do coração é o 29 — Coritiba/PR.
Dia de Sorte
01 - 03 - 07 - 10 - 17 - 28 - 31. O mês da sorte é 07 — Julho.
Lotofácil
01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25.
