Mãe levou Henry a hospital um dia depois da babá avisar sobre agressões

O pequeno Henry, de 4 anos, foi levado a pediatria do hospital Real D’Or, em Bangu, no dia seguinte em que a babá relatou a Monique Medeiros as supostas agressões ao menino cometidas pelo vereador Dr.Jairinho.

A reportagem exibida pelo Fantástico, na noite de hoje (11), mostrou registros do boletim médico, onde consta que o menino chegou no hospital ao meio-dia, no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, Monique relatou que o filho caiu da cama no dia anterior, por volta das 17 horas. E que a criança acordou com dor local de claudicação, sem febre ou outros sintomas.

O documento registra ainda dor à mobilidade e diz "claudicando à deambulação", o que significa que ele estava mancando. Uma radiografia do joelho esquerdo também foi feita, mas segundo consta no resultado ‘a estrutura óssea foi mantida’.