Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões





O sorteio do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (24) em São Paulo, não teve apostas vencedoras nas seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e já chega a R$ 92 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27). As dezenas sorteadas foram 03, 09, 15, 17, 30 e 60.

Na Quina, 121 apostas acertaram cinco números e cada ganhador receberá R$ 22.818,11. Já na Quadra, 7.163 bilhetes foram premiados, com valor individual de R$ 635,36. O resultado do sorteio reforça a expectativa de grande movimentação nas apostas para a próxima rodada, devido ao valor acumulado.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em lotéricas de todo o país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A Caixa destaca que a probabilidade de acertar as seis dezenas em um jogo simples é de 1 em 50.063.860. Quem optar por apostas com mais dezenas aumenta as chances: o máximo permitido é de 20 números, com probabilidade de 1 em 1.292, porém o custo sobe para R$ 232.560,00. O valor acumulado para o próximo sorteio mantém a Mega-Sena entre as principais loterias do país.