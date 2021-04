Advogado de Jairinho combinou versões sobre morte de Henry, diz juíza

Em nota, a defesa do casal afirmou que “sempre pautou a sua atuação sob a égide da ética, da técnica e do profissionalismo” pautados na Constituição: “com o devido processo legal, e com o Código de Ética da OAB”.

A babá Thaina de Oliveira e a doméstica Leila Rosângela de Souza afirmaram em depoimento que foram levadas para conversar com o advogado do casal antes de prestarem depoimento na delegacia.

De acordo com o G1, a magistrada afirma que o advogado André França Barreto combinou versões e que Monique “faltou com a verdade” sobre o caso.

