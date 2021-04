Defesa de Jairinho divulga foto íntima de ex-namorada que testemunhou

O advogado André França Barreto chegou a afirmar que o pai de Henry, Leniel Borel, “plantou” as testemunhas. "Ele não consegue aceitar que o casamento chegou a fim, as apurações aqui são sérias”, disse ele.

Ele também compartilhou vídeos em que funcionários seus tentavam desqualificá-la. “[A ex-namorada] disse pra muitas pessoas que estava com ele pro causa do dinheiro dele, isso a gente já sabe. Agora não entendo, [há] mais de oito anos isso, a pessoa vir a público agora dizer uma coisa dessa... Agora disse que tinha medo dele?", disse um dos empregados de Jairinho.

Para desmerecer a testemunha, Jairinho divulgou as imagens íntimas. Em uma delas, de acordo com o G1 Rio de Janeiro, a mulher aparece nua com a legenda: “Sou de Bangu e vereador Jairinho botou peito em mim”, em referência ao fato dela ter afirmado no depoimento que Jairinho pagou por seu silicone nos seios.

O vereador Dr. Jairinho, preso suspeito da morte do enteado Henry Borel, de 4 anos, divulgou, através de seus advogados, a foto nua de uma ex-namorada sua que é testemunha do processo. A mulher afirmou à Justiça que a sua filha já foi agredida pelo político quando eles namoravam.

