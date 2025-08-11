   Compartilhe este texto

Lula pede ligação e deve conversar com Xi Jinping por telefone nesta segunda

Por Folha de São Paulo

11/08/2025 21h00 — em
Brasil


Foto: Ricardo Stuckert/PR

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve telefonar na noite desta segunda-feira (11) para o líder da China, Xi Jinping, a pedido do brasileiro.

A ligação ocorre dias após a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, imposta pelos Estados Unidos, entrar em vigor. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda um decreto estendendo a pausa nas tarifas americanas sobre as importações chinesas por mais 90 dias.

A conversa entre Lula e Xi é mais uma da sequência de contatos feitos pelo brasileiro com líderes mundiais desde o anúncio do tarifaço americano. Há expectativa de que o telefonema ocorra por volta das 22h desta segunda (horário de Brasília), com alguma chance de ser remarcada para a manhã de terça, por questões técnicas.

No sábado (9), o presidente brasileiro recebeu ligação de Vladimir Putin, presidente da Rússia, o qual também tem ligado para líderes de outros países nos últimos dias.

Já na última quinta-feira (7), o petista telefonou para Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia --país que na semana passada recebeu o mesmo percentual de taxação que o Brasil, em razão da compra de petróleo russo.

Nas duas ligações, a questão comercial com os Estados Unidos foi abordada.

Em declarações públicas, Lula já havia manifestado a intenção de ligar para os líderes que representam os demais países integrantes do Brics, bloco econômico que divide com Rússia, Índia, China e África do Sul. Com a ligação desta segunda, o brasileiro terá ligado para três líderes do bloco desde o começo das discussões sobre o tarifaço.

