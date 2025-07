Juliana Marins terá velório aberto ao público e será cremada hoje no RJ

A publicitária só foi resgatada quatro dias depois e chegou ao Brasil nesta terça-feira (1). Antes de prosseguirem com a cerimônia fúnebre, os pais de Juliana solicitaram uma autópsia no Brasil, além da que já tinha sido feita na Indonésia e aguarda o resultado.

Juliana morreu ao cair em um penhasco enquanto fazia a trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia, juntamente com um guia e um grupo de turistas no último dia 28 de junho.

À tarde, o momento será reservado para amigos e familiares prestarem as últimas homenagens antes da cremação no Cemitério Parque da Colina em Pendotiba.

