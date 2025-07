Corpo de Juliana Marins é liberado para a família após nova autópsia

A família busca respostas que não foram fornecidas pelas autoridades indonésias. A Defensoria Pública da União (DPU) também entrou no caso e encaminhou um ofício solicitando que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar as circunstâncias da morte.

O corpo de Juliana Marins, que morreu após uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, foi liberado para a família após passar por uma nova autópsia nesta quarta-feira (2), no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. Um laudo preliminar deve ser divulgado em até sete dias.

