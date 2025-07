Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil

O corpo de Juliana Marins chegou ao Brasil nesta terça-feira (1º) em voo da Emirates Airlines, que pousou no Aeroporto de Guarulhos por volta das 17h. De lá, a urna funerária segue com apoio da Força Aérea Brasileira para o Rio de Janeiro, com chegada prevista às 18h30 na Base Aérea do Galeão.

A pedido da família, Juliana passará por nova autópsia no IML, que deve ser feita em até seis horas após o desembarque para preservar possíveis evidências. O procedimento foi solicitado pela Defensoria Pública da União por falta de esclarecimentos sobre a causa e o momento exato da morte. De acordo com o jornal O Globo, o sepultamento será em Niterói, sua cidade natal.

Juliana Marins morreu após cair durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, em uma área de difícil acesso. As buscas duraram quatro dias e contou com a ajuda de voluntários, que chegaram a passar a madrugada ao lado do corpo da jovem, para evitar que ela caísse ainda mais, enquanto aguardava-se o resgate. Diante de dúvidas sobre as circunstâncias da morte, a família entrou na Justiça para solicitar uma nova autópsia no Brasil, buscando esclarecer a causa e o momento exato do falecimento.