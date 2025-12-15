Campeã do BBB14, Vanessa Mesquita fala sobre internação em clínica psiquiátrica





Vanessa Mesquita, campeã do BBB14 e médica veterinária, abriu o coração após ficar internada em uma clínica psiquiátrica após sofrer um colapso emocional. Em conversa com Daniela Albuquerque no Sensacional, na entrevista que vai ao ar nesta segunda-feira (15), a ex-BBB atribuiu o colapso emocional a uma sequência de perdas familiares.

“Foram [perdas] muito repentinas e nunca dando chance de eu chorar, ficar de luto”. Ela também explicou o papel que assumiu dentro da família: “Sempre fui o alicerce. Não é que eu sempre tive que ser, não posso culpar a minha família por isso, mas sempre me coloquei à disposição”.

Vanessa descreveu o agravamento do quadro com insônia, depressão e pensamentos de desistência: “Parei de dormir. Dormia por duas horas, acordava e ficava com coisas ruins na cabeça, sentia muita saudade, só que era uma saudade que já não era nada saudável, porque comecei a entrar em depressão. Conversava com Deus e falava: ‘Quero ver os meus cachorros, não aguento mais ficar aqui. Me leva’."

"Parecia que nunca mais ia ser feliz”. Apesar de aparentar estar bem, resumiu: “A depressão também sorri”. Ao final, fez um apelo direto ao público: “Do fundo do meu coração, espero que você realmente procure ajuda, procure um tratamento. Fez tão bem para mim, vai fazer bem para você. A sua vida importa, a sua vida é preciosa e hoje eu vejo como é bom estar aqui, como é bom estar viva”.