SBT pode jogar especial de Zezé no lixo após fala contra filhas de Silvio Santos e dá uma condição





O ataque de Zezé Di Camargo contra as filhas de Silvio Santos pegou muito mal no SBT e a emissora impôs uma única condição para não jogar no lixo o especial de fim de ano gravado com o sertanejo: um pedido público de desculpas. O cantor disse que ficou incomodado com o posicionamento da família Abravanel e declarou que estão "se prostituindo".

A emissora recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de outras autoridades, na inauguração do SBT News Brasil, e o chefe do Executivo apareceu em registros oficiais ao lado de Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel, além de Daniela Beyruti.

Segundo a coluna de Flávio Ricco, a decisão do SBT foi tomada após uma série de reuniões nos bastidores. Atualmente, Daniela Beyruti é presidente do SBT e a forma como o sertanejo se referiu às filhas de Silvio Santos pegou mal e foi considerada misógina e machista.

O assunto deve render ainda hoje, porque segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, Ratinho, que é inclusive pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), deve se pronunciar nesta segunda-feira (15) no seu programa sobre o assunto. Ele também tem atuado nos bastidores, fazendo interlocução com lideranças bolsonaristas.

O colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, relembrou que é preciso "delirar nas teorias de conspiração" para acreditar que o SBT News seria um projeto de esquerda, lembrando que o programa é atribuído a Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro e marido de Patricia Abravanel, apontado como “líder de implantação” do projeto.

Além disso, ao contrário do que Zezé Di Camargo falou em seu desabafo, Silvio Santos sempre manteve relações diplomáticas com todos os presidentes ao longo dos anos, posando para retratos com todos os eleitos desde a redemocratização.