Anitta curte post após Lorena Maria expor que MC Daniel falava mal da cantora

15/12/2025
Foto: Reprodução/Instagram

Anitta curtiu uma publicação de Lorena Maria nas redes sociais nesta segunda-feira (15), em meio à polêmica envolvendo MC Daniel. O gesto foi interpretado como apoio após a influenciadora afirmar que o cantor falava mal de amigos próximos, incluindo a própria Anitta, com quem ele mantinha uma relação de amizade e que chegou a ser escolhida como madrinha do filho do casal.

Lorena acusa MC Daniel de traição durante a gravidez e diz que decidiu tornar o caso público após, segundo ela, o cantor tentar prejudicá-la. As acusações também envolveram MC Ryan. De acordo com Lorena, Daniel seria “falso” com o colega de longa data. A mãe de MC Ryan, Myla Santana, confirmou a versão: “Ele sempre foi falso com o Ryan. Eu sempre avisei meu filho e já falei na cara do Daniel também”.

Em novos desabafos, Lorena reforçou que foi enganada e traída. “Ele mentiu, enganou e traiu. Tinha várias delas na festa de aniversário dele, enquanto eu fiquei do lado de fora, sozinha e grávida”, disse.  

