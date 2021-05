Jairinho diz que tinha relação afetiva saudável com Henry Borel

Nesta sexta-feira (21), Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, apresentou sua defesa no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. No documento, conta que ele tinha uma saudável relação afetiva com o enteado, Henry Borel, de 4 anos, morto com diversas lesões pelo corpo. Jairinho e a mãe da criança, Monique Medeiros, estão presos suspeitos da morte.

Segundo O Globo, no dia 9 de maio, em cumprimento ao Regimento Interno da Câmara, Jairinho foi afastado do cargo de vereador por estar há mais de um mês sem cumprir as funções parlamentares, já que está há 43 dias preso.

Na ação avalia a cassação de seu mandato, o suspeito afirmou que a perda de seu mandato seria um "verdadeiro instrumento de resposta ao clamor social, pois até o presente momento sequer houve julgamento".