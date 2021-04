Mãe de Henry diz que foi enforcada por Jairinho durante briga em casa

Monique e Jairinho estão presos pela morte do menino e a mulher foi recentemente isolada após contrair covid-19 na penitenciária onde está, no Rio de Janeiro.

Para os advogados, o comportamento do companheiro de Monique fica evidente até pelo depoimento da babá da criança, que também mentiu em depoimento por ter medo do patrão:

Segundo a nova defesa, assim como o menino Henry, Monique também seria vítima do vereador Jairinho e por isso, teria mentido a favor dele no primeiro depoimento.

