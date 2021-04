Mãe do menino Henry, é isolada com Covid-19 em hospital penitenciário

De acordo com o Sistema Globo, ela pediu atendimento médico e foi levada para o Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho. Lá, foi diagnosticada com sintomas de coronavírus, fez exames e foi confirmada a doença.

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira (19). Ela está presa suspeita por envolvimento na morte do próprio filho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.