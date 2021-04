Fotos mostram Jairinho e Monique presos após morte de Henry

Imagens divulgadas nesta sexta-feira (16) mostram o vereador Dr. Jairinho e a namorada, Monique Medeiros, após darem entrada no sistema penitenciário no último dia 8 de abril, como suspeitos da morte do menino Henry Borel, de 4 anos, filho de Monique.

Também nesta sexta-feira, foi divulgada a imagem das câmeras do presídio onde estava Jairinho, flagrando o momento em que o diretor da penitenciária acolhe e dá um lanche ao vereador.

Jairinho está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, em isolamento por 14 dias como quarentena da Covid-19, e Monique está no Instituto Penal Ismael Silveiro, em Niterói. As fotos estão no sistema da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. de acordo com o G1 Rio.