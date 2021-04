Ex-empregada revela que Jairinho agredia filho da ex: '1 semana internado'

Valéria Batalha, ex-funcionária da família de Débora Melo Saraiva, que namorou Dr. Jairinho de 2014 a 2020, revelou à TV Globo nesta sexta-feira (16) saber de pelo menos quatro vezes em que o vereador agrediu o filho pequeno da então namorada, fazendo com que a criança passasse mais de uma semana internada em um dos episódios, e tivesse a perna quebrada em outra ocasião.

"Quando eu fui olhar ele estava com algumas, realmente, com algumas manchinhas roxas na perninha, na altura da perninha, e aqui na altura da bacia. E notei que ele começou a ficar muito triste, ele era uma criança muito alegre, notei que ele começou a ficar muito triste, muito triste", relatou ela, que trabalhou cuidando dos filhos de Débora em uma casa de veraneio.

Ela afirmou também que a família inteira de Débora sabia das agressões. "Na segunda vez, a avó da criança me contou que também estava desconfiada, se referia a ele como o 'monstro'. Na época eu não o conhecia. O 'monstro' porque eles sabiam o que ele faziam com a criança."

"A terceira vez, eu estava lá, a gente estava tomando um café, e ela chegou para pegar a criança para levar porque o tio Jairinho queria passar com a criança. E o menino não queria ir (...) Aí a outra filha do meu patrão me ligou e falou assim: ‘Valéria, a criança acabou de chegar e estar passando muito mal'. A criança, na época ficou com o rostinho muito roxo, os olhinhos fechados, ficou mais de uma semana internada", afirmou.

"A quarta vez, ela mesma, primeiro ela negou, depois ela admitiu que ele saiu com a criança, deixou ela no shopping, saiu com a criança, voltou com a criança com a perna quebrada na altura do fêmur, ela confirmou isso. E disse a ela que, quando a criança foi sair do carro, a criança enfiou o pé no cinto de segurança, caiu pra fora do carro e torceu a perna. Como conseguiu essa proeza no fêmur, sinceramente eu não sei."

Em um novo depoimento prestado à polícia nesta sexta-feira, Débora Saraiva afirmou que vê Jairinho como “psicopata” e que o vereador agrediu a ela e ao seu filho pequeno durante o relacionamento dos dois. Ela afirmou, ainda, que alertou Monique sobre as agressões, quando a professora passou a namorar o vereador.