Homem que teve coluna esmagada por aparelho em academia engatinha pela 1ª vez

Cerca de um mês depois do acidente, ele voltou a sentir as pernas e na última quarta-feira (22), começou a engatinhar. Ele continua sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar e por profissionais especialistas em lesão medular.

A postagem já teve mais de 14 mil visualizações e recebeu vários comentários com mensagens de apoio ao homem. O caso dele se tornou conhecido em todo o país com a divulgação da imagem do momento do acidente e causou comoção.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.