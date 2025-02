Homem é procurado por ameaçar amiga da esposa após encontrar fotos íntimas em celular

Com isso, a mulher alegou que se as mensagens não cessassem ela iria contar a situação para a esposa do suspeito, momento em que passou a ser ameaçada de morte.

O homem é suspeito de perseguição e importunação sexual. De acordo com a polícia, a vítima havia vendido seu celular para Maicon, marido de sua amiga. Passados alguns dias, o suspeito encontrou fotos íntimas da vítima no aparelho.

Um homem identificado pela polícia como Maicon William de Oliveira Araújo, 39, está sendo procurado por ameaçar a amiga da sua esposa após encontrar fotos íntimas no celular da vítima. O caso aconteceu no Distrito Federal.

