Homem cospe e xinga filha do ministro Edson Fachin na UFPR





Melina Fachin, filha do ministro do STF Edson Fachin, foi vítima de um ataque na Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde trabalha como professora. O marido dela, o advogado Marcos Rocha Gonçalves, usou as redes sociais para denunciar o ocorrido.

"Um homem branco, sem se identificar - como é a prática dos facistas covardes - se aproximou e desferiu uma cusparada na Professora, xingando-a de 'Lixo Comunista'. Este não é um caso isolado de violência física e política, nem tampouco um caso isolado de violência contra a mulher", escreveu ele, em um post no Instagram.

No texto, ele fez duras críticas ao "discurso de ódio" e afirmou que o episódio não é um caso isolado. O advogado também alertou que, se algo mais acontecer com sua família, os responsáveis "receberão o mesmo jugo", e desafiou o agressor a se apresentar.

"Aos bolsonaristas, aos intolerantes e principalmente aos covardes, estejam cientes: não haverá clemência! Vocês nunca mediram as consequências de suas palavras e de seus atos. Nós também não mais mediremos. Se alguma coisa além acontecer com a Professora Melina ou com alguém da nossa família, vocês não serão apenas os responsáveis, vocês receberão o mesmo jugo.

E se o porco imundo que atacou a Professora tiver o mínimo de coragem, se apresente a mim, mostre sua cara e veremos como as coisas se resolvem.".

Em nota, a UFPR informou que está analisando a situação.