Homem cospe e xinga filha do ministro Edson Fachin na UFPR

Por Portal Do Holanda

15/09/2025 13h57 — em
Brasil


Foto: Reprodução Instagram / Melina Fachin

Melina Fachin, filha do ministro do STF Edson Fachin, foi vítima de um ataque na Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde trabalha como professora. O marido dela, o advogado Marcos Rocha Gonçalves, usou as redes sociais para denunciar o ocorrido.

"Um homem branco, sem se identificar - como é a prática dos facistas covardes - se aproximou e desferiu uma cusparada na Professora, xingando-a de 'Lixo Comunista'. Este não é um caso isolado de violência física e política, nem tampouco um caso isolado de violência contra a mulher", escreveu ele, em um post no Instagram.

No texto, ele fez duras críticas ao "discurso de ódio" e afirmou que o episódio não é um caso isolado. O advogado também alertou que, se algo mais acontecer com sua família, os responsáveis "receberão o mesmo jugo", e desafiou o agressor a se apresentar.

"Aos bolsonaristas, aos intolerantes e principalmente aos covardes, estejam cientes: não haverá clemência! Vocês nunca mediram as consequências de suas palavras e de seus atos. Nós também não mais mediremos. Se alguma coisa além acontecer com a Professora Melina ou com alguém da nossa família, vocês não serão apenas os responsáveis, vocês receberão o mesmo jugo.
E se o porco imundo que atacou a Professora tiver o mínimo de coragem, se apresente a mim, mostre sua cara e veremos como as coisas se resolvem.".

Em nota, a UFPR informou que está analisando a situação.

ASSUNTOS: Brasil

