França se compromete a investir R$ 100 bilhões no Brasil, anuncia Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste sábado (7) que empresários franceses firmaram compromisso de investir R$ 100 bilhões no Brasil até 2030. A informação foi divulgada durante agenda oficial na França, onde Lula participou do Fórum Econômico Brasil-França e se reuniu com um grupo de 15 empresários que já atuam no país. Inicialmente, o presidente chegou a mencionar um montante em dólares, mas o Planalto corrigiu a cifra para reais.

De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), os investimentos contemplam setores estratégicos como energia, transportes, infraestrutura rodoviária e indústria alimentícia. Entre as empresas que farão aportes no Brasil estão a ENGIE Brasil Energia, com cerca de R$ 8,5 bilhões para projetos eólicos e solares, a CMA CGM, com R$ 13,5 bilhões em transportes marítimos, e a Vinci Highways, que vai investir R$ 12 bilhões na concessão da BR-040.

Lula aproveitou para justificar sua agenda de viagens internacionais, afirmando que as viagens têm como objetivo atrair investimentos e fortalecer a imagem do Brasil no exterior. Segundo o presidente, o país precisa “deixar de ser pequeno” e ocupar uma posição de destaque no cenário global. Desde 2023, ele já visitou mais de 30 países em busca de parcerias e compromissos financeiros para o desenvolvimento nacional.

Além dos investimentos franceses, Lula também destacou acordos fechados recentemente com China e Japão. Para ele, esses esforços colocam o Brasil como uma das maiores economias do mundo, capaz de competir em pé de igualdade com outras potências. “O papel do presidente é abrir portas e mostrar as possibilidades de negócios para o Brasil”, concluiu.