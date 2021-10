Filha de governador, vereador e mais 3 são executados com mais de 60 tiros na fronteira

Haylee foi atingida por 6 tiros; Omar foi morto com 31 tiros; Kaline foi morta com 14 tiros e Rhamye com 10 tiros.

O vereador do DEM foi o primeiro executado na tarde dessa sexta-feira (8) enquanto andava de bicicleta. O pistoleiro estava em uma motocicleta quando efetuou os disparos. Farid morreu no local.

O vereador de Ponta Porã (MT), Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, a filha do governador de Amambai Ronald Acevedo, Haylee Carolina Acevedo Yunis, 21, Omar Vicente Alvarez Crance, 32, Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, foram executados na fronteira com o Paraguai, em Pedro Juan Caballero.

