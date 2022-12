Explosão em restaurante do Coco Bambu destruiu casas quarteirões de distância

Explosão destrói restaurante do grupo Coco Bambu em Teresina A explosão aconteceu por volta das 6h30 no recém-inaugurado restaurante Vasto, que pertence ao grupo Coco Bambu, na rua Professor Joca Vieira, no bairro Fátima, zona leste de Teresina (PI); veja vídeo pic.twitter.com/AM8IUF7AWo

As vidraças de lojas e casas próximas ao restaurante foram destruídas, tetos e paredes foram ao chão. Apesar do cenário de destruição apenas o vigilante do restaurante teve queimaduras e foi socorrido.

A explosão no Vasto Restaurante, do grupo Coco Bambu, na manhã desta quarta-feira (21) deixou várias casas destruídas. Moradores da região sentiram o chão tremer e o deslocamento de ar da explosão foi sentido a quatro quarteirões de distância.

