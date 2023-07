Ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, morre aos 85 anos

"Ele também possibilitou a criação de uma base que permitiu a implementação do voto eletrônico no país nos anos que se seguiram. Pertence foi responsável por criar uma rede nacional da Justiça Eleitoral, que permitiu transmitir a alguns centros regionais as apurações de cada seção, de cada município. Em 1994, fez-se, na gestão do ministro Sepúlveda Pertence, pela primeira vez, a totalização das eleições gerais pelo computador central, no TSE", disse Moraes em nota.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), José Paulo Sepúlveda Pertence, morreu neste domingo (02), aos 85 anos, em Brasília. Ele permeceu no STF até se aposentar em 2007 e atualmente exercia a advocacia.

