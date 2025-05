Estudante de Gana da UnB que estava desaparecida é encontrada no Paraná

Fati Uthman Suleman é aluna do curso de língua portuguesa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G).

Segundo a Polícia Civil do DF, a estudante retornou a Brasília e compareceu na delegacia para prestar depoimento. "Fati Uthman Suleman, até então considerada desaparecida, está bem e foi encontrada pela Polícia Militar do Estado do Paraná no município de Umuarama (PR). Ela retornou em segurança ao Distrito Federal na manhã deste domingo (4) e compareceu à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde esclareceu ter viajado àquele estado em busca de uma oportunidade de emprego", afirmou a PCDF, em nota.

