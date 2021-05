Denúncia de delegado da PF no Amazonas motivou operação contra Salles

A Polícia Federal deflagra hoje (19), a operação Akuanduba contra o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e contra a pasta comandada por ele. A investigação teve origem com base nas denúncias do ex-superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, que acusou Salles de interferir em operações da polícia para proteger madeireiros que praticam crimes ambientais na região.

Alexandre teve que deixar o cargo logo depois de enviar uma notícia-crime ao STF contra o ministro. Além de Ricardo, a PF também tem como alvos servidores públicos acusados de corrupção. Ao menos 10 deles foram afastados do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o jornal Estadão, autoridades estrangeiras denunciaram que os funcionários do Ibama e do Ministério estariam cometendo crimes relacionados à exportação de madeira. As investigações em torno do caso iniciaram ainda em janeiro.

Akuanduba, nome da operação de hoje, faz referência a uma lenda indígena que conta que a tribo Araras do Pará, tinham a tradição de entregar pessoas que cometiam irregularidades à divindade Akuanduba, que tocava uma flauta e restabelecia o controle e a ordem de tudo.