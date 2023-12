Criança de 4 anos morre ao ser esquecida em van escolar

Segundo o Departamento de Transportes Públicos (DTP), a van escolar realiza transporte privado e não possui vínculo com o Transporte Escolar Gratuito (TEG). A contratação do serviço é feita entre o condutor e o responsável pela criança.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada por volta das 16h para uma ocorrência na Rua Barra do Turvo. No local, a condutora da van contou que havia deixado a criança no Centro de Educação Infantil (Cei) Brás/Mooca mais cedo, porém quando chegou a criança não estava lá.

