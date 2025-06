Crédito do Trabalhador beneficia quem ganha até 4 salários mínimos

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgado, nesta terça-feira (17), mostra que 62,61% das operações do Crédito do Trabalhador foram realizadas por trabalhadores com renda de até 4 salários mínimos. Esse público contratou cerca de R$ 7 bilhões entre os dias 21 de março e 9 de junho, período em que o total de empréstimos chegou a R$ 14,6 bilhões.

De acordo com os dados, trabalhadores que recebem entre 4 e 8 salários mínimos respondem por 18,82% do valor total contratado (R$ 3 bilhões), enquanto os que ganham acima de 8 salários mínimos representam 18,57% (R$ 4,4 bilhões). Até as 17h de segunda-feira (16), o programa já acumulava R$ 15,9 bilhões em contratações, beneficiando mais de 2,6 milhões de trabalhadores em todo o país.

Os dados indicam que as instituições financeiras têm priorizado a concessão do Crédito do Trabalhador a pessoas com maior tempo de vínculo empregatício. Entre os trabalhadores que recebem de 1 a 2 salários mínimos, o tempo médio de empresa é de 119 meses. Para aqueles com renda entre 2 e 4 salários, a média sobe para 155 meses. Já os trabalhadores com remuneração acima de 8 salários mínimos têm, em média, 192 meses de vínculo.