Conta de luz em janeiro terá bandeira de Escassez Hídrica, exceto para famílias de baixa renda

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), confirmou por meio de nota nesta quinta-feira (30), a bandeira tarifária verde em janeiro de 2022, para os consumidores que recebem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante a tarifa sem cobrança adicional. De acordo com a agência, o valor é válido apenas para consumidores com Tarifa Social. “Para os demais consumidores de energia elétrica – excetuando-se os moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional (como os de Roraima e de áreas remotas), que não pagam bandeira tarifária –, a bandeira vigente no período será a de Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos", disse Aneel em nota publicada. A bandeira vermelha, que é a mais cara, estava acionada para a tarifa social até outubro deste ano, quando as famílias de baixa renda tinham que pagar um adicional de R$ 9,49 por 100kWh. Já em novembro, com o aumento das chuvas, o nível dos reservatórios das hidrelétricas foi elevado, o que levou a Aneel a reduzir a bandeira para amarela, deixando o custo extra no valor de R$ 1,87 por 100 kWh.

