Com soluços e vômitos, Bolsonaro cancela agenda política de julho

Na terça-feira (1º), Bolsonaro já havia cancelado um compromisso com parlamentares na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília. Em mensagem enviada aos aliados, justificou a ausência: “Por exigência médica não irei ao PL nesta terça-feira. Crise de soluços e vômitos me impedem de falar”.

Bolsonaro afirmou que os sintomas têm relação com a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente também enfrentou recentemente um quadro de pneumonia viral, tratado com antibióticos, além de já ter passado por mais de sete cirurgias ao longo dos últimos anos.

