Cirurgiões dentistas já podem emitir atestados online

A partir de agora, os cirurgiões-dentistas já podem emitir online atestados, pedidos de exames, prescrição e dispensação de medicamentos, que é quando o dentista passa as orientações sobre o uso adequado de um remédio.

O Conselho Federal de Odontologia implantou a assinatura digital para que cirurgiões-dentistas, com inscrição ativa no Conselho, possam garantir à população, maior segurança e facilidade no atendimento entre o dentista e o paciente, principalmente no período de pandemia de Covid-19.

Para a certificação digital, o Conselho firmou parceria com o portal de validação de documentos digitais do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o responsável nacional por assegurar a autenticidade e a integridade dos documentos do governo federal, emitidos em versão digital ou eletrônica, assinados com o padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale, garante que a assinatura digital possui a mesma segurança e validade legal da assinatura física de próprio punho do profissional.

Em todo o Brasil, mais de 344 mil dentistas ligados ao Conselho Federal de Odontologia estão autorizados a executar online os serviços permitidos.