Caiu? WhatsApp apresenta instabilidade nesta quinta

Além do Brasil, o problema também afetou usuários em países da Europa, América Latina e nos Estados Unidos, o que indica uma possível falha global. Cerca de meia hora depois, por volta das 15h, o número de queixas caiu para menos de mil, apontando uma normalização parcial do serviço.

O aplicativo WhatsApp registrou instabilidade nesta quarta-feira (24), deixando milhares de usuários sem conseguir enviar ou receber mensagens por alguns minutos. De acordo com o site Downdetector, especializado em monitorar falhas em plataformas digitais, o pico de reclamações ocorreu por volta das 14h30, com mais de 3 mil notificações registradas.

