Brasil vai recorrer contra tarifa de 50% imposta por Trump, diz Haddad

Além do plano emergencial, Haddad afirmou que o Brasil vai recorrer da decisão dos EUA, tanto por vias diplomáticas quanto em organismos internacionais. “Vamos apresentar nossos argumentos para mostrar que essa decisão não é boa nem para o Brasil, nem para a América do Sul, nem para o consumidor americano”, disse o ministro.

O decreto norte-americano também excluiu cerca de 700 itens da cobrança extra, beneficiando áreas estratégicas como os setores aeronáutico, energético e parte do agronegócio. Mesmo assim, associações como a ABIEC (Indústria Exportadora de Carnes) alertaram que a nova tarifa pode inviabilizar as exportações de carne bovina ao mercado norte-americano.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (31) que o governo federal vai anunciar, nos próximos dias, um plano de proteção a setores atingidos pela sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo ele, apesar do impacto, o decreto assinado pelo presidente Donald Trump representou um "ponto de partida melhor do que o esperado" nas negociações.

