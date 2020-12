Brasil proíbe voos do Reino Unido devido à mutação do coronavírus

O governo federal publicou nesta quarta-feira (23) uma portaria que proíbe voos e a entrada no país de passageiros vindos do Reino Unido após ser descoberto uma nova variante do coronavírus no país. A norma começará a valer a partir de sexta-feira (25).

De acordo com o R7, o texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Eduardo Pazuello (Saúde) e esclarece que nenhum voo, cuja origem seja o Reino Unido ou que faça escala nos países do grupo, pode se destinar ao Brasil.

Diversos outros países já adotaram a medida de prevenção.